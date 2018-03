Tendenze Uomo Primavera 2018: Tommy Hilfiger sceglie Lewis Hamilton come ambassador mondiale

Tommy Hilfiger, brand di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], ha annunciato che dalla Primavera 2018 il pilota britannico Lewis Hamilton, quattro volte campione mondiale di Formula Uno®, sarà il nuovo ambassador globale del brand per la collezione maschile TOMMY HILFIGER, comprese le linee HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED e TOMMY HILFIGER Sportswear, Underwear e Swimwear.

La partnership riflette l’impegno strategico di Tommy Hilfiger nel consolidamento di una tradizione già forte nell’abbigliamento maschile, con l’intento di trainare la crescita globale della collezione uomo e attirare la prossima generazione di sostenitori del brand.

“Lewis ha costruito la sua incredibile carriera di pilota con passione, dedizione e fatica, valori che io stesso ho adottato nella fondazione del mio brand. Abbiamo un rapporto consolidato con la Formula Uno e questa partnership si aggiunge alle nostre storiche collaborazioni nel mondo degli sport motoristici” – ha dichiarato Tommy Hilfiger.

La campagna integrata maschile è stata realizzata dal fotografo Mikael Jansson presso il Pocono Raceway (conosciuto anche come Tricky Triangle), situato in Pennsylvania, negli Stati Uniti, e verrà lanciata in tutto il mondo nel corso della Primavera 2018. Formata da esclusivi video teaser e contenuti su carta stampata, online e media out-of-home, sarà supportata da iniziative uniche finalizzate al coinvolgimento dei consumatori, per continuare a portare nel mondo l’inconfondibile prospettiva del brand sulla cultura pop.