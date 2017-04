Tendenze trucco primavera estate 2017: Instagram lancia il trend delle “marble lips” [Foto]

Addio labbra nude o dal finish opaco ed elegante: il trend dell’estate sono le “marble lips”. Come dice il nome, si tratta di un trucco labbra decisamente vistoso che ricorda in tutto e per tutto il marmo, trend già visto lo scorso anno abbinato ad abiti ed accessori. Non manca poi un tocco prezioso dato dal color oro, lasciato quasi colare per un effetto ancora più glam.

Le “marble lips” non sono certamente labbra da sfoggiare ogni giorno ma, con il trucco giusto e l’outfit giusto, potrebbero rappresentare quel tocco fashion in più per sorprendere durante le calde serata estive, magari trascorse tra aperitivi e danze in riva al mare.