Tendenze sposa autunno 2018: la collezione Bridal Vivienne Westwood

La collezione Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood Autunno/Inverno 2018/19 include una capsule collection di look sposa, presentata per la prima volta a New York City durante la Bridal Week di Aprile 2018. Nella capsule collection dedicata alla sposa, Andreas Kronthaler ha onorato le sue origini austriache e il lavoro di Vivienne Westwood creando una collezione genderless che comprende giacche, gonne, abiti e corsetti.

Abiti che si ispirano alla tradizione austriaca fatti a mano vengono impreziositi da ricami floreali. Bretelle da uomo in seta trasformano maxi gonne in eleganti abiti in twill di seta, tulle o jacquard di seta. I veli removibili sono parte integrante degli abiti e posso essere indossati in svariati modi. Abiti asimmetrici fluidi in satin di seta dicono addio ai classici metri e metri di taffetà. Corsetti in organza con rose stampate o ricamate sono abbinate a gonne in taffetà dall’allure storico.

Tecniche di taglio del tessuto innovative hanno creato forme uniche quadrate e organiche per sottolineare la bellezza distintiva della sposa e il suo stile personale. “La sostenibilità significa indossare gli abiti più di una volta, mix-and-match i vari pezzi e giocare con i tessuti e i toni di bianco” – ha affermato Andreas Kronthaler.

In copertina, Credits: Crediti: Maria Ziegelboeck