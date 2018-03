Rosa ice-cream, azzurro intenso, oro e giallo sono le nuove colorazioni delle sneakers di tendenza per la Primavera Estate 2018 di Santoni. Diventate negli anni un vero e proprio best seller, queste calzature si arricchiscono di lacci in gros grain e vantano una nuova e incredibile gamma di nuance.

Stile sporty chic e allure contemporanea sono gli ingredienti principali di questo cult, un successo che accompagna Santoni da diversi anni e che continua ad essere un must-have irrinunciabile.