Tendenze scarpe Primavera Estate 2018: Marni presenta la nuova collezione

La collezione Marni Primavera/Estate 2018 racconta una continua ricerca del bello, attraverso la riscoperta di oggetti, forme e codici del passato reinterpretati nel presente. Le calzature della collezione sono decolleté dal tacco a virgola e dalla punta tonda, il cui animo bon-ton si mixa a un marcato accento contemporaneo e deliberatamente naïf.

La tomaia è in morbido vitello semi lucido, sul quale sono disegnate ironiche perle e pietre preziose come a comporre una collana stilizzata che lo decora. Le forme aggraziate sono sdrammatizzate nelle versioni in cavallino a pelo lungo, il quale conferisce all’insieme un tono vivace e divertito, accentuato dalle tonalità scelte del rosa e dell’azzurro cielo.