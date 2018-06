Tendenze scarpe estate 2018: New Balance presenta la “247”

New Balance, con sede a Boston, ha una mission: produrre marchi globali che gli atleti siano orgogliosi di indossare, i collaboratori fieri di creare, e il pubblico felice di vestire. Fabbricata negli Stati Uniti per più di 75 anni, New Balance Made U.S. è una collezione premium con un valore sul mercato locale di più del 70%, e tuttavia rappresenta solo una piccola parte delle vendite USA. Questa nuova silhouette dai colori fluo ed estivi preannuncia l’imminente arrivo della nuova versione 247v2 di New Balance.



Famosa per essere un modello ibrido che si colloca tra sport e lifestyle, la 247 è la perfetta compagna da portare con sé 24/7. Questa nuova versione unisce tecnologia, qualità e design, tutte caratteristiche della casa di Boston, in un unico mix vincente dal sapore pop. La 247v2 è stata disegnata per essere una silhouette moderna ma che allo stesso tempo prende alcuni elementi distintivi degli anni ’90 come i colori fluo tipici di quella decade.

Facile da indossare, leggera, colorata e flessibile, la sneaker di casa New Balance ha tutte le caratteristiche per essere una scarpa versatile, adatta a tutti. La MS247TT 247v2 Limited Edition sarà in vendita a partire dal 23/06 in alcuni dei migliori negozi di sneakers, in soli 48 pezzi. La silhouette, dedicata al mondo maschile, avrà un prezzo di € 140.