Tendenze scarpe 2018, Puma presenta Thunder Electric Women

Questo è un contromovimento, una nuova era dello sport fashion. Questa è Thunder, un approccio non convenzionale al design che cattura l’attenzione e irrompe nella scena street urban. Il color blocking è forte, il mix di materiali e i dettagli luminosi hanno il potere di una tempesta che sconvolgerà ed entusiasmerà tutti i veri sneaker heads.

Thunder rende omaggio alle passate collabs e silhouette avanguardiste di PUMA. Ispirata in particolare alla running silhouette degli anni ’90 e alla celebre collaborazione di PUMA x McQueen, la Thunder ha uno stile unico, con un look and feel voluminoso e sfrontato. Dettagli esagerati, proporzioni gonfiate e il forte uso del color blocking le riservano un posto in prima fila sulle passerelle internazionali.

A pochi giorni dal lancio della nuova Thunder Electric Men arriva oggi la proposta dedicata unicamente al pubblico femminile. La Thunder Electric Women mantiene il design esagerato, il caratteristico rivestimento in nabuk e gli strati sovrapposti ma con una palette colore più morbida, con accenni di lavanda e tocchi cromati. Il suo design riflette il potere elettrizzante del lampo. La nuova Thunder Electric Women sarà disponibile, a partire da giovedì 28 Giugno, nei migliori lifestyle retailers.