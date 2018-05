Tendenze scarpe 2018: Puma presenta la RS-0 Play

Puma si avvale di collaborazioni entusiasmanti con designer brands rinomati per portare progetti innovativi e veloci nel mondo dello sport. Il Gruppo PUMA possiede i marchi PUMA, Cobra Golf e Dobotex.

Quest’anno, con il rilancio del Running System (RS) – la tecnologia di ammortizzazione nata negli anni ’80 – PUMA è ripartita da zero, spogliando la silhouette fino alla base per poi costruirla con materiali, dettagli estetici e tecnologie moderne e ha avviato collaborazioni con brands influenti e creativi che spingono verso cultura e innovazione in

termini di design, stile e tecnologia.

Call it future meets retro. Con una silhouette totalmente nuova, la linea RS-0 ha un aspetto futuristico che ricorda il passato. Per il game pillar, PUMA introduce oggi la RS-0 PLAY. Ispirato ai videogiochi degli anni ’80, questo divertente pack gioca con colori pop e dettagli traslucidi. Il key style, che vanta colori primari, presenta una tomaia interamente in pelle bianca con sottili perforazioni e Formstrip in rilievo. Inserti imbottiti rossi e gialli, ispirati ai pulsanti della console, di gioco sono presenti sull’intersuola, mentre la suola ha un design color-blocking. I loghi di R-System sono presenti sulla linguetta e sulla suola.