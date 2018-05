Tendenze scarpe 2018: Puma e Sega annunciano il nuovo modello (FOTO)

Il modello PUMA x SEGA RS-0 Sonic prende spunto da Sonic the Hedgehog e dai luoghi cult del videogame, inclusa l’iconica zona di Green Hill. La sneaker, in camoscio blu ruvido, si ispira alla pelliccia di Sonic. Il rosso esplosivo delle suole, invece, richiama le scarpe indossate dalla mascotte della SEGA. Con uno sguardo ancora più accurato noteremo colori sempre più familiari, propri del famoso gioco retrò – dai classici anelli d’oro al verde del rigoglioso prato, campo d’azione di Sonic. La scarpa è inoltre dotata di fori per la micro ventilazione, sui quali è ricamata la storica Formstripe di PUMA, la testa di Sonic e gli anelli d’oro, presenti anche all’estremità delle stringhe. I richiami al plot si materializzano anche nella suola a scacchi e nel filo d’erba in 16 bit presente nella parte posteriore della scarpa, nella parte superiore del tacco che simboleggia Green Hill. La suola comprende una gomma rossa traslucente ed in basso il luogo Sonic. Sull’etichetta è specificato il logo di collaborazione ed RS-0, numero binario del brand.

Tendenze scarpe 2018: Puma e Sega annunciano il nuovo modello

Il modello PUMA x SEGA RS-0 Dr Eggman si ispira all’omonimo antagonista di Sonic, al suo sfavillante outfit giallo e nero a strisce e alla Eggmobile, rappresentati dal colore rosso della scarpa e dai dettagli interni. La superficie è in pelle verniciata zigrinata. La scarpa è dotata di fori per la micro ventilazione e riporta il ricamo del Formstripe e la testa di Dr Eggmann che spara le palle di fuoco dalla sua Eggmobile. La suola metallica e le strisce gialle e nere, è ispirata alla storica macchina. Il suo subdolo volto e le palle di fuoco sono impresse sul lato della scarpa sopra il tacco e gli anelli d’oro sono all’estremità delle stringhe. Sulla suola di gomma blu traslucente è stampato il logo Sonic, dello stesso colore degli occhiali di Dr.Eggman. Sulla linguetta è riportato il logo della collaborazione ed RS-0.

Puma e Sega, arriva la nuova scarpa 2018

Entrambi i modelli hanno un packaging speciale ispirato all’iconica area di Green Hill. Quest’anno, con il rilancio del Running System (RS) – la tecnologia di ammortizzazione nata negli anni ’80 – PUMA è ripartita da zero, spogliando la silhouette fino alla base per poi costruirla con materiali, dettagli estetici e tecnologie moderne e ha avviato collaborazioni con brands influenti e creativi che spingono verso cultura e innovazione in termini di design, stile e tecnologia. Call it future meets retro. Per SEGA questa collaborazione sottolinea il continuo sforzo del brand di allineare i ‘key franchises’ all’interno del suo portfolio collaborando con brands di alta visibilità nel mondo del fashion, del lifestyle e dell’arte.