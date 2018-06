Tendenze scarpe 2018 estate, Puma presenta Tsugi Jun Sport

La nuova TSUGI Jun Sport è il nuovo, accattivante modello della linea Tsugi che fonde heritage, design e performance ad un perfetto look street-style. La nuova Tsugi che significa ‘AVANTI’ in giapponese, racchiude la sensibilità e la funzionalità del design giapponese mescolata ad elementi di modernità, tecnologia e tradizione, per portare una nuova estetica nello streetwear moderno.

La Tsugi Jun Sport incarna una nuova generazione di sneakers futuristiche e dal look inconfondibile, con la tomaia in evoKNIT, avvolgente e morbida che crea un effetto seconda pelle, in tessuto lavorato a due colori a contrasto e due fasce laterali in pelle, la speciale sock construction e una fascia elastica che avvolge il tallone garantendo una vestibilità aderente ed estremamente comoda ed un’innovativa tecnologia di ammortizzazione IGNITE FOAM che è in grado di garantire uno straordinario ritorno di energia e un comfort superiore. Posizionata strategicamente sotto la soletta, la speciale schiuma, offre una flessibilità ideale nell’avampiede ed una eccellente ammortizzazione nel tallone per il massimo comfort.

La band londinese Rudimental, formatasi nel 2010, ha raggiunto la notorietà grazie al singolo del 2012 Feel The Love e ha ottenuto riconoscimenti per la creatività e lo stile unico sia nella musica che nella moda. Vincitori del premio BRIT Awards nel 2014 i Rudimental, con gli album “Home” del 2013 e “We the generation” del 2015, sono stati al numero uno della classifica del Regno Unito.