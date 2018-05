Tendenze Profumi 2018: Cedral Tassoni presenta il “Tassoni 225”

L’unicità di Tassoni 225 è la possibilità di essere personalizzato a seconda del proprio gusto o del mood del giorno, proprio come un cocktail, con due fragranze a base di pepe e fico contenute nell’elegante package. Abbinato al pepe, re delle spezie, dà vita a un cocktail carico di energia e di mistero, mentre mixato con il fico, frutto simbolo di vita e fertilità, crea un magico elisir.

A contatto con la pelle, da solo o in abbinamento alle altre due fragranze, Tassoni 225, fa vivere un’emozione unica a chi lo indossa e lascia un ricordo indelebile nello spazio e nel tempo. Un aroma etero e volatile con un colore che va dal giallo al verde con note acide, frizzanti e agrumate. Il nuovo profumo unisex è commercializzato in una elegante confezione in cartoncino pregiato impreziosito con finitura esterna con vernice soft touch e particolari in vernice lucida a rilievo. All’interno il packaging racconta in dettaglio la storia del prodotto e delle origini della fragranza.

Tassoni 225 è stato realizzato in collaborazione con Terre del Garda che dalla sede di Salò crea fragranze originali che nascono dal lago di Garda, per rendere omaggio a un luogo unico, farlo conoscere e racchiuderne un ricordo. Attualmente il profumo è in vendita al costo di 160,00 euro nei punti vendita monomarca di Terre Del Garda, online presso l’e-commerce di Terre del Garda www.terredelgarda.net ed è in esposizione presso il Tassoni Shop & Drink in via San Carlo a Salò. Entro breve il profumo sarà in esposizione anche sul sito e-commerce di Cedral Tassoni www.tassonishop.it e in distribuzione nelle migliori profumerie nazionali.