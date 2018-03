Tendenze Primavera Estate 2018: Tara Jarmon presenta la sua capsule collection al Ritz Paris [Foto]

Per la primavera 2018, il “Ritz Paris” invita la casa di moda “Tara Jarmon” a presentare una capsule nel pop-up store dell’hotel. Per questa occasione, Colombe Campana, nuova direttrice artistica della maison, immagina una valigia estiva ideale, fresca e colorata. Vengono infatti presentati degli articoli inediti: un pigiama floreale, una maschera da notte ricamata, una gamma di piccola pelletteria in cuoio bicolore, delle graziose candele, un elegante felpa “Ritz Paris Chéri”, e molte altre sorprese..

Questa è anche l’occasione per la maison “Tara Jarmon” di collaborare con dei brand amici per creare dei modelli esclusivi: una mini collezione di pantofole veneziane con “Capulette”, una vasta gamma di block.notes colorati con “Lavrut” e un cappello di paglia bordato in collaborazione con il marchio emergente spagnolo “Eliurpi”. E poiché una valigia estiva senza costumi mare non è una valigia estiva, viene presentata anche la prima collezione di costumi da bagno Tara Jarmon realizzati in collaborazione con il marchio Albertine.

Del colore, delle stampe e dei prodotti raffinati: tutti gli ingredienti che fanno la fama della maison Tara Jarmon presentata nello scrigno dell’universo unico e mistico della Place Vendome.