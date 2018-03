Tendenze Primavera Estate 2018: Stradivarius lancia la capsule collection ispirata a Frida Kahlo

Amate da molti e spesso indicate come muse del femminismo, Frida Kahlo e la sua arte sono diventate oramai delle vere e proprie tendenze. Per questa Primavera Estate 2018, quindi, Stradivarius lancia una capsule collection ispirata proprio alla celebre artista messicana a celebrazione del suo 110° compleanno.

La collezione comprende 3 diversi modelli unici di t-shirt, che rimandano alla stagione primaverile e a ai caratteristici motivi floreali dell’artista, così come i messaggi positivi pieni di vita.