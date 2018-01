Tendenze Primavera Estate 2018: le immagini della campagna Dior scattata da Patrick Demarchelier con Sascha Pivovarova

In tema di tendenze moda primavera estate 2018, vi proponiamo oggi le immagini della campagna Dior scattata da Patrick Demarchelier con la modella e artista Sascha Pivovarova. Quest’ultima ha aperto il fashion show in jeans e t-shirt, sulla quale è presente una stampa che riprende il titolo del paper di Linda Nochlin: “Why Have There Been No Great Women Artists?”.

La modella scelta dalla maison Dior ha posato davanti alla macchina fotografica di Patrick Demarchelier all’interno di uno studio fotografico, circondata dai suoi disegni o ritratta nell’atto di crearli. Le immagini ritraggono la donna con un volto particolarmente spigoloso e grandi occhi mesmerizzanti, quasi come fossero un riflesso della donna e delle sue emozioni. Il processo creativo ricorda Niki De Saint Phalle, primaria fonte d’ispirazione per la creazione di questa collezione da parte di Maria Grazia Chiuri.

La campagna pubblicitaria della campagna SS18 di Dior ricorda altresì gli anni Sessanta, periodo caratterizzato da uno spirito parimenti artistico, femminile ed incredibile. Vi lasciamo quindi in anteprima alle immagini scattate da Patrick Demarchelier…