Tendenze Primavera Estate 2018: i must-have per un perfetto “Coachella style”

Il Coachella Festival 2018 è alle porte: si terrà infatti dal 13 al 22 aprile il tradizionale festival musicale statunitense che, ogni anno, raduna migliaia di giovani e di musicisti alternativi. Ma quali sono i must have in perfetto stile sia con le tendenze della Primavera Estate 2018 sia con il Coachella Style? Ecco qualche idea…