Tendenze primavera estate 2018: ecco la campagna COS per la prossima stagione

L’inverno sta volgendo alla fine e i brand di moda sono pronti a mostrare le proprie campagna per la prossima stagione. Tra questi anche COS che, in queste ore, ha svelato la sua campagna per la primavera estate 2018.

Per la campagna primavera estate 2018, scattata da Karim Sadli, COS ha selezionato due differenti location: per la collezione uomo, gli spazi aperti di Dunstable Downs, il cui paesaggio funge da richiamo allo sfondo dello studio londinese, in cui invece sono state scattate le immagini della donna. Per quest’ultima, capi ampi e voluminosi, come il trench e la camicia over di cotone, in contrasto con la gonna in tyvek verde. Per l’uomo, soprabiti e completi nei toni del sabbia, ocra, verde chiaro e blu navy.