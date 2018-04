Tendenze Primavera Estate 2018: Clarks presenta la nuova campagna

“Comfort in your Soul” questo è il motto della nuova campagna-immagine di Clarks, girata da Cass Bird con la direzione artistica di Jason Beckley, Chief Brand Officer di Clarks. La campagna, che celebra l’amore per il proprio corpo e per la propria identità, vede protagonista la pugile Mia Kang nella sua città natale, Hong Kong.

Mia è rappresentata come l’icona delle persone libere, fedeli a sé stesse e che amano il proprio corpo. Fondamentale la scelta della città in cui la campagna è stata girata: “E’ stato quasi irreale girare dove sono nata e cresciuta ma soprattutto emozionante: questo luogo ha contribuito a rendermi quella che sono oggi e gliene sarò sempre grata. Mostrare Hong Kong com’è realmente, bella e magica, mi è sembrato un omaggio veritiero e intenso” ha affermato Mia Kang. Nella collezione PE 18 Clarks dedica alle donne Pure Sense un modello senza lacci in pelle bianca, elegante e con una tomaia in morbida pelle, e il sandalo Trace Stitch, ispirato all’iconico Desert Boot, super flessibile e comodo da indossare per tutta la giornata.

Per gli uomini, Clarks presenta il nuovo modello Kessell Craft</stro ng>, dall’aspetto sportivo e con tomaia in pelle, una scarpa scamosciata e con cuciture a vista, fatte a mano, e Saltash Edge un modello realizzato per offrire una flessibilità eccezionale dedicato a un uomo moderno, autentico e avventuroso.