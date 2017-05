Tendenze Primavera-Estate 2017: camicia protagonista delle vetrine più cool del mondo

Albini Group, leader indiscusso nei tessuti per camicie, svela in esclusiva le tendenze Primavera-Estate 2017, stagione in cui la camicia sarà presente nelle vetrine più glamour di tutto il mondo. Ma quali saranno le camicie più in voga? L’azienda – nata nel 1876 – risponde con i suoi quattro brand: Albini 1876, Albini,donna, Thomas Mason e Albiate 1830.

Da oltre 140 anni, Albini Group è leader indiscusso nella produzione di camicie con i tessuti più pregiati del mondo nonchè importante punto di riferimento per camiciai su misura, sarti, griffe di moda e catene di distribuzione. Ma qual è la risposta dell’azienda alle tendenze Primavera-Estate 2017? L’uomo più classico potrà scegliere un modello tradizionale, reso però più glamour da un gusto sartoriale raffinato e moderno, mai banale; l’uomo più eccentrico potrà invece optare per camicie di cotone finissimo, perfette per un uso quotidiano ma che non mancano di eleganza.

Protagonista indiscussa delle tendenze Primavera-Estate 2017 è però la camicia jeans. E per la donna? A dettare le regole sarà il cotone, raffinato ed elegante ma reso particolarmente fashion grazie alla possibilità di reinterpretazione offerta dagli stilisti più importanti del mondo. Vi lasciamo quindi in anteprima alle immagini dei principali trend di stagione in fatto di camicie.