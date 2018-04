Tendenze orologi Primavera 2018: Porsche Design presenta Chronotimer Flyback Special Edition

Precisione, funzionalità e design. Le originali caratteristiche delle auto sportive Porsche sono sempre presenti negli orologi Porsche Design dal 1972. Il principio base di Porsche di massimizzare i risultati è valido anche per il settore dello sviluppo degli orologi. Seguendo questa tradizione, Porsche Design si è concentrata sul progresso del “powertrain”.

Il nuovo Porsche Design Chronotimer Flyback Special Edition è animato dal primo calibro automatico Porsche Design, il Werk 01.200, un movimento cronografo meccanico flyback sviluppato appositamente. Caratterizzato dalla funzione flyback tecnicamente sofisticata, possiede un eccellente livello di precisione, riconosciuto con un certificato COSC dall’Istituto Svizzero di Cronometria ufficiale (COSC). La Special Edition completa l’esclusiva Chronotimer Collection,

che attualmente comprende tredici differenti orologi. Ognuno di questi modelli è il segno distintivo della precisione e della funzionalità nel campo degli orologi sportivi.

L’orologio, dal diametro di 42mm, resistente a cinque ATM, è caratterizzato da un’innovativa cassa in titanio – d’obbligo in Porsche Design dal 1980 – con rivesti- mento in carburo di titanio nero. Un ulteriore tributo al motorsport e alla leggerezza della costruzione, l’orologio presenta un quadrante in carbonio nero opaco che ricorda gli strumenti di misura di Porsche. La lancetta dei secondi e gli anelli intorno al pulsante del cronografo, sono colorati di rosso per distinguere la funzione di arresto dall’indicazione del tempo normale, al fine di aumentare la funzionalità generale.