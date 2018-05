Tendenze orologi 2018, Bulgari e Supercars presentano Octo Tourbillon Sapphire

Due notevoli firme, eccellenze nel proprio campo, si sono unite in una partnership. Bvlgari e Supercar Owners Circle (SOC) hanno scelto di esprimere i loro valori condivisi attraverso questa collaborazione per una durata iniziale di tre anni. Il calcio d’inizio si è svolto al prestigioso Bvlgari Hotel di Milano il 5 e 6 maggio 2018 con la presentazione dell’Octo Tourbillon Sapphire SOC: un orologio dedicato “ai collezionisti di automobili più esigenti al mondo”.



L’eccellenza è il filo conduttore che unisce la Maison romana e il SOC. Mentre il primo è uno dei brand di lusso più prestigiosi al mondo, il Supercar Owners Circle comprende un selezionato gruppo di appassionati e collezionisti internazionali che si distinguono per essere proprietari delle auto più rare sul mercato. La filosofia del club SOC si basa sull’esperienza nella guida di tali veicoli di fascia alta e offre un livello di servizio impareggiabile ai suoi membri

in tutto il mondo. Raggiungere il meglio è l’attitudine di Bvlgari, e questa partnership con il SOC è stata una scelta naturale, suggellata dalla creazione di un segnatempo unico: l’Octo Tourbillon Sapphire SOC. Mosso dallo stesso spirito, questo orologio esclusivo, contemporaneo, tecnologico, senza tempo riflette la passione dei membri SOC per queste automobili.

La cassa in vetrozaffiro, con bordi di titanio rivestito DLC, rivela il movimento dotato di tourbillon. Il tempo viene visualizzato sugli indicatori orari realizzati in oro giallo 18 carati, così come i tubi laterali visibili attraverso il vetro zaffiro, l’indicatore di riserva di carica e la corona sono decorati con il logo SOC. Questo orologio è stato presentato al Bvlgari Hotel, il 5 maggio, con una cena di gala organizzata per i componenti del club. Il giorno successivo, le supercar partecipanti all’evento hanno sfilato per Milano e si sono dirette a visitare una delle più grandi collezioni di automobili private esistenti, proprietà di un membro del Supercar Owners Circle.