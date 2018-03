Tendenze occhiali Primavera Estate 2018: il color block nella collezione Mr.Boho

Le giornate si allungano e il profumo di primavera è nell’aria. Per la bella stagione alle porte, gli occhiali da sole sono un must have irrinunciabile! Mr.Boho presenta quindi le sue novità di collezione Spring Summer 2018: le montature classiche del brand, dal sapore retrò, si colorano di inserti vividi e brillanti ed entrano subito a far parte delle tendenze 2018.