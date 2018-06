Tendenze occhiali da sole estate 2018: arrivano i Ray-Ban golden wings

Questa storica icona degli anni ’80 viene riproposta in un’edizione super limitata di soli 500 pezzi, 100% autentica. Caratterizzati da vistose lenti placcate oro 24 carati con logo inciso, i nuovi, esclusivi Wings sono esattamente ciò che sembrano: un accessorio unico e preziosissimo.

dello spirito spavaldo di chi punta sempre a un alto profilo, il ponte superiore e le aste in metallo flat ed un unico nasello ultraleggero incorniciano la mascherina placcata oro, dando vita a un modello leggero e dinamico perfetto per chi non ha paura di essere se stesso e non teme il giudizio altrui.



Corri il rischio, ora o mai più. Senti la febbre dell’oro. Sono disponibili solo 500 pezzi in tutto il mondo: non perdere l’irripetibile occasione di assicurarti i tuoi esclusivi Golden Wings. Disponibile su Ray-Ban.com e attraverso canali di distribuzione selezionati, questa edizione super-limitata è accompagnata da un astuccio dedicato e una garanzia di autenticità per certificare che come il tuo modello ce n’è solo… uno su cinquecento!