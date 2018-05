Tendenze occhiali da sole donna primavera-estate 2018: tutti i modelli e i colori must have

Utili, sì, ma anche un accessorio che ha una indiscussa funzione estetica. Gli occhiali da sole contribuiscono a dare fascino al viso, proteggere gli occhi dai raggi del sole. La loro principale funzione è di migliorare il comfort visivo, ma gli occhiali sono sempre più un accessorio moda irrinunciabile. Ne possediamo tanti modelli, li indossiamo a seconda dell’occasione, del look scelto. Un vezzo di moda, un elemento di stile e un importante strumento di fascino. I modelli più trendy del 2018 li abbiamo conosciuti al Mido, la rassegna internazionale dell’occhialeria appena conclusa alla Fiera di Milano a Rho.

Immancabile ed intramontabile il modello ‘aviator’ – ‘a goccia’, per intenderci – con lenti specchiate o meno; le versioni dal sapore futuristico che attingono all’era spaziale, che propongono modelli in formato maxi con forme irregolari, tonde e quadrate, e impreziositi con glitter ed altri dettagli luminescenti. Ad essi si affiancano modelli provenienti dal passato, dagli anni ’80 precisamente: lenti grandi e montature sottili. Tra i materiali maggiormente utilizzati dominano il titanio, l’acciaio, l’alluminio e l’acetato; le lenti possono essere scure, chiare, sfumate o colorate. Vanno molto di moda quelle ‘a specchio’. Via libera anche alla varietà di colori e alla ricerca di contrasti tra lenti e montature che danno vivacità e dinamicità all’outfit; sempre confermati i classici nero e bianco, le tonalità havana e tartaruga, cui vanno ad aggiungersi i colori neon, le tonalità pastello e le sfumature di sapore esotico.

Tornando alla novità della stagione 2018, ovvero lo stile rockstar “underground” ispirati alla fantascienza, è certamente indicata per le personalità più eccentriche. Le forme sono tante, idem dicasi per le dimensioni: dall’occhiale mini in stile Matrix, a quello extra large, sempre con un tocco sofisticato. I modelli oversize propongono montature con la parte superiore del frontale molto accentuata, una sorta di nuovo modello Aviator, ma anche con ovali in stile anni ‘60. Le forme più trend sono quelle con cerchi esagonali, poligonali e perfino ottagonali. Tornano in auge anche le mascherine e le forme avvolgenti, molto amate e diffuse negli anni ‘80 e ’90.