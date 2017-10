Tendenze moda primavera estate 2018: la sfilata Dior SS18 e l’intervista a Julia Trotta

La Parigi Fashion Week, come tradizione, ha visto sfilare numerosi nomi della moda internazionale. Tra questi Chanel, Givenchy e Yves Saint Laurent ma anche Dior: di quest’ultimo – dopo avervi mostrato alcune delle immagini della sfilata – vi proponiamo il video del fashion show parigino ma non solo.

La collezione presentata da Maria Grazia Chiuri per Dior, infatti, ha un carattere altamente provocatorio e ci lascia con una domanda fondamentale “Why have there been no great women artists?”. Questa frase rimanda ad un libro scritto nel 1971 dalla storica d’arte Linda Nochlin, distribuito agli invitati della sfilata. Per capire al meglio il fil rouge che lega la collezione primavera estate 2018 di Dior, quindi, vi proponiamo l’intervista che Julia Trotta – nipote di Linda Nochlin – ha rilasciato al termine della sfilata. Julia ha parlato del messaggio provocatorio e ironico che si cela dietro al saggio “Why Have There Been No Great Women Artists?”.

In copertina: Dior Spring Summer 2018 – Backstage – © Morgan O’Donovan