Tendenze Moda Primavera Estate 2018: il NikeLab Gyakusou (FOTO)

La collezione Nike Gyakusou di Jun Takahashi, fondatore di Undercover, aiuta i runner a raggiungere la più assoluta concentrazione zen offrendo soluzioni pratiche alle distrazioni più comuni. I capi dell’ultima collezione, disponibili su nike.com, affrontano le difficoltà delle stagioni calde – gli acquazzoni improvvisi, la forte umidità e altre problematiche – grazie a tessuti tecnologici e funzionalità più pratiche. L’esempio più evidente è la giacca con cappuccio, la Gyakusou Hooded Jacket, che si trasforma in un attimo da giacca impermeabile a maniche lunghe in smanicato traspirante. I dettagli:

Cappuccio e maniche staccabili

Le maniche e il cappuccio sono un unico elemento rimovibile dalla giacca, collegato all’altezza del collo. Questo significa che può essere staccato velocemente e messo via senza smettere di correre.

Lo smanicato mappato sul corpo

Il disegno grafico sullo smanicato è stato avvalendosi di mappe corporee che consentono di capire in quali punti la pioggia colpisce il torso.

Tessuto impermeabile

Un tessuto impermeabile a tre strati impedisce che un acquazzone improvviso inumidisca un allenamento in corsa.

La giacca pullover con cappuccio ha le maniche più corte e la mezza cerniera. Il materiale, benché leggerissimo, protegge dal vento e dall’acqua. Il cappuccio, il punto vita e i polsini hanno il bordo elastico, mantenendo tutto al posto giusto. Sotto le ascelle e sulla schiena, gli inserti in maglia a rete permettono la ventilazione. Le tasche richiudibili con la zip possono contenere oggetti vari. Le grafiche riflettenti rendono visibile al buio o con il brutto tempo.

Canottiera Dri-Fit Gyakusou

Il tessuto Dri-Fit allontana l’umidità dal corpo. Gli inserti perforati (collocati nei posti giusti grazie allo studio della mappa corporea) contribuiscono a disperdere il calore e l’umidità, oltre ad avere le grafiche riflettenti che s’illuminano al buio.

Shorts Nike Gyakusou

Uno strato comprimente in tessuto Dri-Fit elasticizzato sostiene e protegge la base degli shorts. L’inserto triangolare al centro permette la ventilazione. La taglia è regolabile. Le tasche posteriori hanno chiusure diverse per contenere gli oggetti in modo ordinato. E naturalmente ci sono le grafiche riflettenti.