Tendenze moda primavera estate 2018: ecco la nuova campagna Versace

Iniziamo a parlare di tendenze moda per la primavera estate 2018 con la nuova campagna Versace, definita una vera e propria rivoluzione in famiglia. La stessa famiglia che oggi ritorna per marcare l’inizio del 40esimo anniversario del marchio.

Ideata dal Direttore Artistico Donatella Versace e scattata dal leggendario fotografo Steven Meisel, la campagna Versace Primavera Estate 2018 unisce – per la prima volta in decenni – non solo alcune delle forze più iconiche della moda, ma anche i talenti emergenti di domani. Questi ritratti catturano le loro vere personalità. Ogni immagine è pura energia. Ogni foto completa le altre e fa emergere il vero carattere di ogni modella, in una serie di scatti che danno nuova voce al DNA di Versace: creatività, emancipazione, inclusività, e quella sua inimitabile voglia di osare.

In particolare, i look più audaci e le stampe più amate da Gianni, rivisti con gli occhi di oggi nella Tribute Collection di Donatella, sono indossati dalle modelle che hanno sfilato nei suoi disegni originali e da quelle che sono cresciute aspirando ad essere come loro. Una celebrazione della bellezza, senza limiti di età, senza paura, senza costrizioni. Il super cast è guidato da Naomi Campbell e Christy Turlington, insieme a Gisele Bündchen, Irina Shayk, Raquel Zimmerman, Natalia Vodianova, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Kaia Gerber, Cara Taylor, Birgit Kos, Grace Elizabeth e Noah Luis Brown.

“Questa campagna rappresenta il punto d’incontro tra passato e presente. Devi capire chi sei e da dove arrivi per poter costruire il tuo futuro. Quando sei a capo di un marchio con un DNA forte come il mio, non puoi fare altro che abbracciarlo. E’ il motivo per cui ho voluto le super modelle iconiche accanto alle ragazze che saranno le icone del futuro” ha raccontato Donatella Versace.