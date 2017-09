La Milano Fashion Week – così come le settimane della moda che si sono tenute in tutta Europa – hanno permesso ai principali brand del fashion di presentare le loro collezioni per la prossima stagione. Quest’oggi, quindi, vi faremo vedere in anteprima alcune tra le tendenze moda per la primavera estate 2017/2018.

Da Giorgio Armani a Roy Rogers, ecco le immagini dalle sfilate e gli still life per la stagione primavera estate 2017/2018.