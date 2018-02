Tendenze moda donna autunno – inverno 2018: la collezione Versace

Unite dalla passione e dal desiderio di rompere tutti gli schemi, il Clan Versace diventa sinonimo di una nuova aristocrazia sociale: osa, dice ciò che pensa e si distingue dalla massa grazie alle proprie scelte di stile. È padrone della propria vita e ognuno si supporta a vicenda. Sono donne che non solo dicono ciò che pensano, ma soprattutto agiscono per ottenerlo, perché non si dimenticano mai che è nella loro natura l’essere coraggiose. Forti. Sicure di sé. Fanno sentire la propria voce. Non ci sono vie di mezzo. Nessun compromesso. Siamo testimoni di uno scontro tra culture che genera attrito e contrasto tra il passato e il presente, il vecchio e il nuovo, il trendy e le sottoculture, le scarpe da ginnastica e gli stiletto. Tutto questo si vede sulla passerella della collezione Versace Autunno/Inverno 2018.

IL CLAN DEL COLORE

Mai sicura. Mai scontata. Un’esplosione di personalità. Versace è da sempre il primo. È innovazione grazie a una pletora di colori e stampe che tra Mix e Clash mostrano la loro forza e consapevolezza nelle scelte di stile mai banali.

IL CLAN DELL’UNITÀ

La famiglia è sempre al primo posto. Le donne Versace sono unite e insieme lottano per vincere la propria causa. Sciarpe prese in prestito dal mondo del calcio sono inserite negli abiti e danno loro quel tocco di sfrontatezza tipico del marchio. I vari colori dei tartan sembrano mischiati tra loro casualmente, ma invece rappresentano il clash creato dalle varie sottoculture che si incontrano e creano qualcosa di nuovo e inaspettato. Le stampe, che prendono i nomi della “famiglia Versace allargata”, sono un omaggio che va oltre ai legami di sangue. Una celebrazione del rapporto profondo che esiste fra ciascun membro di questa famiglia reale nella quale regnano diversità e inclusività.

IL CLAN DEL PRESENTE

Le sneaker geek di oggi hanno un occhio rivolto al passato e uno al futuro, ma tengono i piedi ben saldi nel presente. Vivono nel momento. L’insta-moment è ciò che conta. E creano una Chain Reaction che ha un effetto tsunami dirompente.