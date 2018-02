Tendenze moda bimbi Primavera Estate 2018: Original Marines, da Barbie ai Super Eroi

I bimbi sono sempre più fashion con le collezioni moda Primavera Estate 2018 firmate da Original Marines. Il brand propone infatti due nuove collezioni, una ispirata ai Super Eroi e l’altra all’icona fashion per eccellenza, la Barbie.

La prima è la capsule collection Original Marines ToyWear e reinterpreta con stile e creatività le icone più amate dai bambini con total look divertenti che trasformano il quotidiano in un irresistibile gioco. T-shirt, felpe, gonne con una dichiarata ispirazione a Wonder Woman, Bat Girl e Super Girl sono le proposte che trasformeranno le bambine in super eroine.

La capsule Barbie si inserisce invece nel tema Funny Sport del catalogo Original Marines: lo sport contaminato da uno stile romantico, disinvolto, vivace e decisamente street diviene l’elemento caratterizzante nel tema esclusivamente femminile. Texture morbide, talvolta impalpabili, lavorazioni e dettagli ricercati personalizzano le proposte del tema realizzate con fit assolutamente pratici e confortevoli. La capsule collection è dedicata a Barbie, bambola fashion per eccellenza, icona globale, anticipatrice di tendenze e sempre al passo con i tempi, che presenta irrinunciabili proposte trasversali contraddistinte da stampe e lavorazioni che conferiscono a ciascun capo una percezione immediata di stile contemporaneo e indiscutibilmente cool