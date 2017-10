Tendenze moda autunno inverno 2017/2018: Pomandère lancia la X-mas Capsule

L’arrivo dell’autunno non porta con sé solamente i festeggiamenti per Halloween bensì anche quelli per la festa in assoluto più attesa dell’anno, il Natale. E’ proprio per questo magico periodo che Pomandère ha pensato – all’interno della collezione autunno inverno 2017/2018 – la X-mas Capsule, in cui si combinano due anime complici: la femminilità poetica e l’esplorazione di forme nuove in uno slancio verso la contemporaneità, una contaminazione reciproca che rende unica la donna Pomandère nelle occasioni più speciali che colorano la sua vita.

La capsule collection Pomandère X-mas Capsule è caratterizzata da un occhio curioso che vira dritto al centro delle cose, un look finemente ricercato, impreziosito da rifiniture e cura sartoriale, nappine e ricami che rendono ogni capo un pezzo che riflette la sua identità. L’ispirazione e il trasporto verso i grandi classici di questo evento così suggestivo sono presenti e palpabili nelle creazioni della capsule; non manca però la contaminazione contemporanea che, insita nella donna di Pomandère, rompe gli schemi dei luoghi comuni della tradizione e rinnova i capi con un linguaggio moderno e cosmopolita.

Le nuaces cromatiche della Pomandère X-mas Capsule virano da toni più tenui e delicati come il rosa cipria e il bianco avorio a picchi di colori caldi e pieni, natalizi per eccellenza, come l’oro, il rosso intenso e il senape. La scelta dei tessuti si combina perfettamente alla palette cromatica, dando corpo e sostanza a pezzi più importanti grazie all’utilizzo del velluto, del raso di viscosa o di ricami applicati sul tulle.