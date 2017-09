Tendenze moda autunno inverno 2017/2018: le esclusive shopper in edizione limitata firmate da Carlotta Parisi

L’equinozio d’autunno è arrivato portando con sé anche la voglia di cambiare totalmente look così da adeguarsi alle temperature più rigide della prossima stagione. Tra capi tendenzialmente scuri, abiti oversize e stivali, però, è necessario scovare qualche accessorio che sia in grado di dare un quid di speciale ai nostri outfit. Quest’oggi vi parliamo quindi delle shopper in edizione limitata firmate da Carlotta Parisi.

Carlotta Parisi – scultrice toscana su papier maché – ha creato infatti una collezione limited edition di shopper che stanno tra l’arte e l’hi-tech. Il tessuto di cui sono fatte, infatti, è un materiale a base d’acqua totalmente eco friendly, poliestere impermeabile e resistente ai raggi UV. Le shopper rappresentano la definizione cromatica perfetta per disegni tratti dai “Diari immaginari”, sorta di quaderni intimi in progress stampati su fogli di carta fatta a mano e grandi tele.

I primi 2 disegni scelti per le shopper in edizione limitata sono People e Noi tre, espressioni di quotidianità poetica. E’ possibile trovare le borse al prezzo di 25 euro nel laboratorio dell’artista a Montalcino: un piccolo loft su due piani nel centro storico. Segnaliamo che se i primi 100 esemplari dovessero esaurirsi totalmente, si dovrà attendere 2 settimane per nuove shopper e nuovi disegni numerati. Le opere pret à porter diventute quasi oggetto da collezione sulla scorta di una piccola mostra “cult” CARTA inCANTA, dallo straordinario successo di pubblico e di critica.

In copertina: Shopper by Carlotta Parisi – Photo: © Nicola Bartolommei