Tendenze moda autunno inverno 2017/2018: Hawkers presenta la collezione ispirata a Basquiat e Keith Haring

Siete alla ricerca di occhiali da sole che rispecchino perfettamente le ultime tendenze moda per l’autunno inverno 2017-2018? Quest’oggi vi mostriamo l’ultima collezione Hawkers, ispirata alle opere degli artisti newyorchesi Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, due degli artisti d’avanguardia più importanti del XX secolo e le cui opere sono tra le più ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.

La nuova collezione Hawkers – ispirata a Basquiat e Haring – propone sei nuovi modelli esclusivi pensati per avvicinare il suo pubblico alla Street Art di New York e trasmettere l’energia del movimento culturale che si è sviluppato in questa città negli anni ‘80. La collezione Hawkers ispirata agli artisti Basquiat e Haring è composta da sei modelli diversi, tre per ciascun artista, che spiccano per le loro stampe elaborate e vivaci. Gli occhiali sono unisex e realizzati con montature in acetato di cellulosa di alta qualità, un materiale straordinario, leggero, naturale e ipoallergenico che conferisce colori lucidi e design unici. Gli occhiali integrano inoltre lenti in triacetato con tecnologia Anti-Scratch con protezione UV400 e tecnologia flex per adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di viso. Per maggiori info o per acquisti, www.hawkersco.com.

In foto: i sei nuovi modelli Hawkers, Courtesy of Ufficio Stampa No Words