Tendenze moda autunno-inverno 2017/2018: ecco le t-shirt “Versace Tribute” in edizione limitata [Foto]

L’autunno è arrivato e porta con sé, soprattutto in questi periodi di Fashion Week nelle principali capitali della moda e del luxury, alcune delle ultime tendenze moda sia per l’autunno inverno 2017/2018 sia per le prossime stagioni. Quest’oggi però, in anteprima, vi sveliamo le immagini delle nuove t-shirt in edizione limitata presentate da Versace.

Le t-shirt fanno parte della collezione Versace Tribute e riproducono, per la prima volta in decenni, cinque stampe presentate durante la sfilata Versace Donna Primavera Estate 2018, rendendole subito un capo da collezionare. In particolare, ogni t-shirt è caratterizzata da un’etichetta interna che indica il nome originale della stampa oltre che da un’etichetta esterna che le identifica come parte della “Versace Tribute Collection”.

I capi – in edizione limitata e acquistabili nelle boutique selezionate del marchio o online – prendono ispirazione dalle stampe rese iconiche dal genio creativo di Gianni Versace. Le t-shirt della collezione sono quindi:

VOGUE – PE 1991: una composizione audace dal design divertente che riproduce il famoso logo Vogue e che sottolinea l’influenza dei media nelle arti visive e nella moda;

– PE 1991: una composizione audace dal design divertente che riproduce il famoso logo Vogue e che sottolinea l’influenza dei media nelle arti visive e nella moda; POP ART – PE 1991: con i suoi colori accesi, la stampa Pop Art ripropone un’estetica che unisce la cultura pop alla moda;

– PE 1991: con i suoi colori accesi, la stampa Pop Art ripropone un’estetica che unisce la cultura pop alla moda; TRèSOR DE LA MER – PE 1992: trae spunto dalle origini Mediterranee della famiglia Versace attraverso la reinterpretazione di un motivo ispirato al Rinascimento francese;

– PE 1992: trae spunto dalle origini Mediterranee della famiglia Versace attraverso la reinterpretazione di un motivo ispirato al Rinascimento francese; WILD BAROQUE – PE 1992: gli stravaganti disegni barocchi sono accostati a motivi animalier e decori di cristalli;

– PE 1992: gli stravaganti disegni barocchi sono accostati a motivi animalier e decori di cristalli; NATIVE AMERICANS – PE 1992: questa stampa presenta un motivo di piume, simbolo di fede e onore per i nativi Americani.

Photo Credit: Courtesy of Versace Press Office