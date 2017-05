Tendenze moda autunno inverno 2017-2018: il lookbook firmato Vivienne Westwood

Dopo una selezione di lingerie di lusso, vi proponiamo in questo articolo il lookbook della nuova collezione autunno inverno 2017-2018 firmata da Vivienne Westwood.

In una nota ufficiale raccontano la collezione che ha sfilato a Londra come “sia uomo che donna. Una giovane donna fortunata che proviene da una parte privilegiata del mondo dove è stata educata da genitori amorevoli. È intellettuale, amante dell’arte ed avventurosa. Così anche l’uomo che l’accompagna. Entrambi amano i nostri abiti:siamo un marchio ‘hi fashion’, un’azienda felice, qualificata, che lavora sodo con una vocazione artigianale. Una delle nostre caratteristiche è che riusciamo a realizzare capi prodotti con tecniche industriali mantenendo una qualità ‘couture’. Lui e lei giocano con il concetto di Unisex scambiandosi i vestiti. La filosofia ‘Buy Less, Choose Well, Make it Last’ riduce lo sfruttamento delle risorse naturali del pianeta. Lui e lei hanno aderito ad Intellectuals Unite (IOU) e sono sempre più spaventati dal Cambiamento Climatico.La corona che indossiamo è di carta, un’illusione… chi sono davvero i nostri governanti? Non accettiamo la regola del milione, vogliamo che la gente abbia potere e un regime democratico. Vogliamo un governo responsabile, responsabile nei confronti del popolo, non solonei confronti delle banche e dei monopoli. Fermiamo il Cambiamento Climatico.”

Ecco quindi le immagini in anteprima…