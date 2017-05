Tendenze moda autunno inverno 2017-18: lingerie di lusso firmato Manipura

Siete alla ricerca dei capi d’abbigliamento che meglio rispecchiano le tendenze moda autunno inverno 2017-2018? Quest’oggi vi proponiamo la selezione di intimo e capi notte firmata Manipura.

Per la linea di lingerie di lusso e nightwear Autunno Inverno 2017-18, il marchio Manipura propone una capsule di capi in seta dai colori neutri e puri come il bianco perla e il cenere. Tra i capi ritroviamo pantaloni extra long, camicie con maniche trasparenti, abiti dalle spalline sottilissime, jumpsuits e capispalla imbottiti con dettagli preziosi di perle applicate. Come potete ammirare dalle immagini in anteprima, si tratta di una collezione raffinata ed elegante che esalta la femminilità delle donne che la indossano.