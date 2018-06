Tendenze moda accessori Estate 2018: collane che passione! Eh sì, indossare tante collane e catene assieme è diventata una vera e propria moda che non c’è dubbio caratterizzerà l’estate. La regola è: più sono meglio è. Non c’è dunque un limite, l’importante è indossarne tante, una diversa dall’altra. Un mix divertente per un look vivace ed energico. Catene d’oro o d’argento, con ciondolo, l’importante è che siano variegate. Ecco che dunque un accessorio che completava il look è diventato un vero e proprio must have della moda estiva.

Ogni piccolo elemento decorativo ora assume precisi significati: dalle pietre colorate piccole ai ciondoli che riproducono il proprio segno zodiacale, fino a elementi più mistici, e alla croce, ogni particolare è segno distintivo della personalità di chi indossa le collane. Ancora, c’è chi sceglie ciondoli portafortuna come coccinelle, cornetti, ferri di cavallo o quadrifogli oppure l’iniziale di un nome legato ad una persona cara. Collane sottili con pendenti carichi di significato si alternano a vere e proprie catene più massicce per un’anima decisamente rock.

Largo spazio alle collane maxi meglio ancora se corredate di ciondolo, dunque. Più sono grandi e più sono di tendenza! Per la bella stagione estiva l’imperativo è fondamentalmente uno: le collane devono farsi notare rispetto agli altri accessori indossati. Il loro compito, infatti, è di dare carattere anche all’outfit più semplice, renderlo notevole. A dettar legge sono le case di moda che in occasione della Milano Fashion Week hanno proposto le nuove collezioni.