Tendenze moda 2018: Scuderia Ferrari presenta la collezione FW18

E’ stata presentata al Mugello, durante il Ferrari Challenge, la nuova Scuderia Ferrari Collection FW18. Il mondo del racing con i suoi elementi grafici e i suoi colori iconici: è questa l’ispirazione della nuova collezione autunno inverno 2018 di Scuderia Ferrari per uomo, donna e bambino. Una proposta versatile e trasversale di capi e accessori, disegnati per gli amanti delle competizioni automobilistiche così come per i supporter del brand dallo stile più metropolitano.

Una parte della collezione propone capi e accessori dallo spiccato look contemporaneo, di grande richiamo per gli appassionati più sensibili ai valori della F1. La velocità e l’energia delle gare si trasmette a capi spalla, giacche, t-shirt e accessori per tutte l’età, con motivi grafici ricorrenti come le stampe a freccia, i dettagli Icon Tape – banda laterale con ripetizione del logo – e gli inserti a contrasto. Il colore rosso della monoposto, il nero e il giallo dello Scudetto della Scuderia Ferrari sono il leitmotiv imprescindibile.

Una proposta maggiormente inserita nel contesto urbano contraddistingue poi una selezione di capi dedicati al tempo libero. Un mix di materiali performanti, adatti a una vita dinamica, avvolgono con il loro calore anche le stagioni più fredde. Lo stile è più casual ma sempre attento ai dettagli. La palette di colori abbina tonalità forti del blu e del rosso a toni più neutri del nero e del grigio.Per uno stile senza tempo, un’altra serie di capi di abbigliamento e di accessori – guanti, borse e portafogli – prende ispirazione dal mondo delle corse del passato. Entrano qui in gioco nuances calde e toni neutri, fortemente evocativi del look dei piloti diventati leggenda.

Per gli amanti dello sport, la Scuderia Ferrari Collection presenta infine outfit ideali per il training, indoor e outdoor. Tessuti tecnici e innovativi garantiscono performance di allenamento vincenti: leggerezza e resistenza, flessibilità e traspirabilità sono le parole chiave di questa linea, che rispecchia chi cerca sempre nuove sfide.