Tendenze moda 2018: ecco la collezione Versus Versace Pre-Fall 2018

Il 2017 sta per volgere al termine ed è quindi giunto il momento per guardare alle collezioni del 2018. In particolare, quest’oggi vi proponiamo la collezione Versus Versace Pre-Fall 2018 che si caratterizza per essere giovane e ribelle. La collezione Pre-Fall 2018 rappresenta quindi il vero DNA di Versus, che non è mai stato così divertente.

Fatto a pezzi e ricreato: il logo Versus si unisce all’iconica stampa Belt dando vita ad un’armonia inaspettata. Il passato è qualcosa con cui giocare. Declinata su pezzi in denim, abiti-camicia e leggins, in un intenso viola abbinato al bianco o al verde, la stampa Lion Belt lascia il segno ovunque tu vada. Il logo è un’ossessione da non perdere. Ti copre le spalle, aggiungendo sfrontatezza ai cappotti oversize. Choker di pelle, cappelli con applicazioni in metallo, borse e marsupi – tutti trasmettono la forza del logo Versus, definendo una nuova individualità. La spilla da balia è essenziale per uno streetstyle audace: proposte su maglie, denim e pantaloni aderentissimi a vita alta, le spille di metallo conferiscono un’aria sfrontata. Ricamata anche su felpe corte con maniche esagerate o su pizzi di camicie e pantaloni, la spilla ridefinisce il little black dress Versus.