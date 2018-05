Tendenze Moda 2018, Amazon lancia il marchio di lusso Meraki

Il lancio di Meraki, private brand europeo di Amazon Moda, vuole incarnare questa filosofia con l’obiettivo di creare un guardaroba moderno ed essenziale. Ogni capo Meraki è progettato per raggiungere il perfetto equilibrio tra semplicità, funzionalità e stile. Indipendentemente dal fatto che si sia alla ricerca di capi per arricchire la propria selezione o di un total look, il brand offre ai clienti Amazon Moda la scelta e la qualità di una collezione basata su linee pulite, forme senza tempo e tessuti di alta qualità.

Tra i capi chiave sono disponibili la T-shirt di cotone premium, un raffinato maglione in pura lana merino e un chino slim fit elasticizzato, tutti disponibili in una palette di colori neutri tra cui blu navy, nero, cachi, off-white, pure white, ideali per ogni stagione. Frances Russell, Vice President dei Private Brand di Amazon Moda Europa, commenta: “Meraki è stato creato per offrire a tutti coloro che visitano Amazon i capi essenziali per il proprio guardaroba, quei capi su cui è sempre possibile fare affidamento. Desideriamo offrire il meglio ai nostri clienti, sia che si tratti di un moderno blazer, di una semplice camicia di cotone, di una T-shirt o di un chino”.

I private brand di Amazon Moda già disponibili includono Truth & Fable, occasionwear per le donne, find, un marchio ispirato allo street style per uomini e donne, e Iris & Lilly, un brand di lingerie contemporanea

per donna.