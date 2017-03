Tendenze Los Angeles: “& Other Stories” conquista L.A. idee per una primavera di lusso

& Other Stories è un brand giovane nato nel 2013, che mostra e conferma grandi ambizioni e stile. Intrigante la fusion che propone portando le collezioni realizzate dagli atelier di Parigi e Stoccolma nell’atelier appena aperto a Los Angeles. Con questa aggiunta, & Other Stories introduce una nuova estetica alla sua selezione.



Il mondo della moda si sta ampliando e si estende al di fuori delle settimane della moda tradizionali, adattandosi ad un paesaggio diverso. Questo processo mette in luce la creatività della moda in altri luoghi, come appunto, Los Angeles. “Los Angeles è una città aperta alle novità, che abbraccia diverse personalità e direzioni creative. C’è una cultura creativa in continua espansione e in diversi campi come: la moda, l’arte, i film e la musica. Vivendo ad LA, si diventa parte integrante del sogno americano“, afferma Samuel Fernström – Amministratore Delegato di & Other Stories.

“Siamo entusiasti di portare l’atteggiamento della California in & Other Stories. Los Angeles è una città di sognatori e avventurieri dove tutto può succedere. La nostra collezione cattura la fiducia della ragazza californiana, la creatività e il suo stile di vita. Questa ragazza è camaleontica, con un approccio unico al suo look, ma mantiene sempre il suo stile personale in ogni occasione“, afferma Caity Knox – Designer dell’Atelier Los Angeles & Other Stories. Questa primavera lasciatevi ispirare da una ventata di stile che arriva da oltreoceano.