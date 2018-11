Tendenze inverno: le giacche che non possono mancare nel guardaroba dell’uomo

La moda ha idee sempre molto chiare in ogni stagione. Anche in questo inverno ormai alle porte le tendenze lanciano i loro diktat rigorosamente da seguire.

In fatto di giacche che non possono mancare nel guardaroba dell’uomo ce n’è una più delle altre che rappresenta una novità ma richiama anche la tradizione e per questo unisce i gusti di tutti gli uomini. La pull jacket non è una giacca ma non è neanche un cardigan, è il giusto compromesso tra l’eleganza e la comodità, per ogni tipo di esigenza. Il suo punto di forza? La versatilità che si lega perfettamente alle esigenze dell’uomo che ama essere alla moda senza dover pensare a troppi capi da indossare. Questa giacca in maglia può essere indossata in ogni occasione, da quella formale in ambito lavorativo a quella più casual nelle serate con gli amici.

Non è un segreto che sia sempre più difficile trovare capi d’abbigliamento che sappiano legarsi perfettamente a ciò che l’uomo contemporaneo cerca per il suo guardaroba e che anche quando lo si trova sia difficile da abbinare ad altri accessori indispensabili. Insomma, la moda richiede delle competenze che non tutti hanno, ma che scegliendo i giusti capi d’abbigliamento non sarà difficile maturare.

Tendenze inverno: i must have per l’uomo

L’inverno sta arrivando e nell’attesa la moda ha già comunicato quali saranno i must have per l’uomo, quei capi che proprio non potrà non indossare l’appassionato di tendenze e chi ama essere sempre impeccabile. Torna la sobrietà, dopo stagioni in cui l’estro delle case di moda aveva preso il sopravvento rubando dettagli delle tendenze femminili per riportarli direttamente nel guardaroba dell’uomo. Sobrietà, quindi, e tradizione, sembra essere questa la tendenza del prossimo inverno.

La giacca di cui abbiamo già parlato, si ritaglia uno spazio prezioso tra i must have, così come i cappotti di pelle e gli intramontabili piumini che da anni stanno riempiendo gli armadi di uomini e donne.

Il classico per l’uomo invernale sarà il tartan insieme a qualsiasi altra stampa a quadri. In realtà si tratta di una tendenza che aveva già fatto capolino qualche stagione fa e che a grande richiesta torna di moda.

Attenzione all’abito gessato che sembra non poter mancare nel guardaroba dell’uomo di tendenza così come il classico maglione. In questo caso la sobrietà può essere lasciata in un angolo, con i maglioni ci si può divertire con fantasie e colori.

Tendenze inverno: shopping tradizionale o in rete?

La moda chiama e gli uomini rispondono. Ad avere la meglio è la rete che si conferma la soluzione preferita per lo shopping di ogni genere, dall’i-tech all’abbigliamento. A sceglierla non sono soltanto gli esperti del settore, ma anche chi di tastiere e mouse poco si intende, questo perché lo shopping online si presenta come una formula rapida, comoda e soprattutto conveniente. Spesso è facile trovare promozioni vantaggiose per prodotti di qualità che i negozi tradizionali difficilmente riuscirebbero a proporre. Ed è esattamente questo che rende la rete imbattibile.