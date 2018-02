Tendenze gioielli Primavera 2018: su QVC Italia la prima capsule collection Diamonique by Alena Seredova

QVC Italia lancia la sua prima capsule collection di gioielli firmata da Alena Seredova. Dal 4 marzo, su tutti i canali QVC Italia, le donne scoprono un nuovo stile femminile con i gioielli Diamonique by Alena Seredova, che debuttano ora per diventare il must have di stagione. Dal 2 marzo una selezione della collezione sarà disponibile in anteprima sul sito www.qvc.it.

“Sono molto felice di questa collaborazione. QVC è il canale più appropriato per presentare la mia collezione: con la piattaforma multimediale condivido un aspetto fondamentale, quello dell’autenticità delle relazioni. Diamonique by Alena Seredova è stata pensata per riportare il fascino dell’alta gioielleria nella quotidianità. Le mie creazioni, infatti, non hanno bisogno di momenti speciali per essere indossate: ogni istante della vita diventa l’occasione buona per esprimere, attraverso la luce, la nostra parte più intima. Mi sono ispirata alla natura e ai suoi elementi, ho cercato di creare forme di luce capaci di interpretare la personalità di ogni donna; ogni prezioso non è più solo un accessorio, ma diviene parte di ciò che si è. Questa è la mia idea di gioiello” – ha commentato Alena Seredova.