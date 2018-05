Tendenze gioielli 2018, la collezione Empreinte di Louis Vuitton

I rivetti e il fiore del Monogram rappresentano tutto il savoir faire e l’artigianalità di Louis Vuitton, e sbocciano sui gioielli attraverso linee semplici ed eleganti. Inizialmente a cupola, il rivetto è ora impresso sul prezioso metallo dei modelli esclusivi di cui si compone la collezione Empreinte. Oro giallo, rosa e bianco illuminano la pelle della donna che la indossa, così come quella degli uomini, in quanto alcuni pezzi della collezione sono ritenuti unisex.

Le iniziali di Louis Vuitton sono inoltre delicatamente inserite sugli anelli e sui bracciali in oro giallo e rosa, dando un maggiore movimento ai bracciali più preziosi in oro bianco tempestati di diamanti, disponibili in versione singola o doppia. Il nuovo bracciale con il fiore del Monogram, mantenuto centralmente da due catenine, è disponibile in oro giallo, oro rosa o oro bianco.

L’iconico fiore, che ricorda un talismano moderno e che è presente sui tre pendenti in oro giallo, bianco e rosa, è disponibile con una doppia catenina o con un singolo pendente a forma di fiore. Il fiore del Monogram, messo in risalto sugli orecchini dalla forma ultra grafica, si pone sensualmente al centro del lobo. Con i suoi colori armoniosi, le sue forme, l’eleganza e la vitalità, la preziosa collezione Empreinte è la testimone per eccellenza della creatività di Louis Vuitton nel mondo della gioielleria.