Tendenze estate 2017: le proposte colorate di Antonelli Firenze

La collezione primavera estate 2017 di Antonelli Firenze è un tripudio di colore, una meditata eleganza che lascia però spazio alla personalità. I temi proposti per la stagione estiva sono tutti differenti ma accomunati dall’idea che il lusso risiede nell’essenzialità.

E’ proprio per questo motivo che Antonelli Firenze presenta un mix di tagli, colori e tessuti che attraversano l’intera collezione SS17: qui la vita diventa più alta nei pantaloni culotte, carrot o corti alla caviglia, e nelle ampie gonne longuette arricciate su i fianchi. Gli abiti accennano e non stringono la silhouette di chi li indossa; le giacche, anche in morbida pelle guanteria, sono corte a taglio a vivo o lunghe senza maniche con il collo sciallato da indossare su trasparenti t-shirt in voile.

Vi lasciamo quindi ad un anteprima delle proposte estive…