Tendenze donna estate 2018, Puma presenta Muse Cut-Out

L’ultima nata della linea Muse è atletica e splendente, creata per tutte coloro che vogliono fare una dichiarazione di audacia. Muse Cut-Out, come ogni style della collezione femminile di PUMA, fa parte della campagna ‘DO YOU’, lanciata dal Global Sports Brand per incoraggiare le donne di tutto il mondo ad avere fiducia in loro stesse.

Indossata dalla modella, attrice e attivista britannica Cara Delevingne, influential female ambassadors di PUMA, perfetta incarnazione dello stile audace della nuova Muse Cut-Out. Con il suo spirito intrepido, Cara spinge i confini e sfida le convenzioni, come la nuova Muse Cut-Out che cattura l’attenzione con colori al neon, dettagli tecnici e tagli angolari.

Muse Cut-Out ha un look unico, la tomaia in tessuto con aperture laterali per un tocco futuristico, la banda elastica che avvolge il piede garantendone un sostegno ottimale e una calzata facile e confortevole, la suola divisa in gomma, ispirata alla danza e l’intersuola in EVA stampata a iniezione leggera e performante. Lo stile femminile mescolato a dettagli tecnici e particolari di tendenza hanno dato vita ad una silhouette originale ed inconfondibile. La nuova sneakers Muse Cut-Out sarà disponibile, a partire da sabato 19 Maggio, online al sito PUMA.com e in selezionati retailers.