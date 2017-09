Tendenze casa 2017: dagli arredi agli accessori sino all’illuminazione, i trend per rendere unica la vostra dimora

Siete alla ricerca delle ultime tendenze casa in vista dell’autunno inverno 2017/2018? Quest’oggi vi mostriamo – mediante la gallery che potrete vedere qui sotto – gli ultimi trend in fatto di complementi d’arredo, accessori per la cucina e la sala da pranzo ma anche illuminazione, arredi e camerette per i vostri bambini. Avrete così modo di trarre ispirazione per la vostra casa o, perché no, sognare ad occhi aperti la vostra dimora da sogno.

Le ceramiche nella gallery sono firmate Villeroy & Boch che, per l’autunno 2017, ha pensato a colori rilassanti, texture avvolgenti e stampe delicate: le nuove collezioni, in particolare, si ispirano all’hygge, tendenza scandinava totalmente incentrata sulle atmosfere accoglienti, piacevoli e intime. Le collezioni presentate dal brand sono Artesano Montagne – richiamo agli chalet del Nord Europa – ma anche Coffee Passion, linea food-concept pensata per gli amanti del caffè e di tutte le sue varianti di miscela.

Per quanto riguarda l’illuminazione, invece, nella gallery avrete modo di ammirare in anteprima le nuove proposte di Kenneth Cobonpue: il brand ha infatti presentato le novità della collezione indoor, caratterizzata da materiali naturali composti da processi produttivi ecologici che possono quindi essere utilizzati per completare l’arredo degli ambienti interni.

Terminiamo quindi con l’arredamento e i complementi d’arredo: da Versace Home a TEAM 7, ecco le ultime tendenze per l’arredo casa dell’autunno inverno 2017/2018.