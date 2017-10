Tendenze capelli autunno inverno 2017/2018: tagli e trend della nuova stagione

Corti, lunghi, con la frangia o scalati… Qual è la scelta perfetta per un radicale cambio di look? Ecco le tendenze capelli per l’autunno inverno 2017/2018: dai tagli ai colori, sono molti i trend che si ripresentano anche quest’anno nonostante non manchino le novità.

Le passerelle della Milano Fashion Week così come quelle delle altre capitali europee (e non) della moda hanno decretato ufficialmente le tendenze autunno inverno 2017/2018 in fatto di capelli. Quali colori e quali tagli scegliere quindi per un cambio di look o per renderci ancora più glamour? I saloni più di tendenza propongono quest’anno il lungo oversize, quindi capelli lunghissimi e possibilmente lisci. Se la lunghezza media rimane sempre in voga, è considerato molto trendy anche il pixie cut: questo taglio, decisamente corto, è perfetto per tutte le donne che amano avere chiome voluminose. I tagli sono tutti accompagnati da pieghe per lo più lisce, spesso ultra piastrate e compatte: chi ama le onde, invece, dovrebbe optare per le oramai celebri beach weaves.

E i colori? Le ultime tendenze capelli per l’autunno inverno 2017/2018 non possono che rimandare ai castani e ai bruni intensi, smorzati rispettivamente da tonalità morbide cioccolato o rossi ciliegia. I biondi non passano mai di moda anche se quest’anno sembra farsi strada un biondo chiarissimo, quasi bianco e molto freddo. Infine, soprattutto per le più giovani, tra i trend spopolano i colori pop: fuxia, color “unicorno”, viola, ecc…