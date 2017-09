Tendenze capelli autunno-inverno 2017/2018: i colori perfetti per la prossima stagione

L’arrivo di una nuova stagione segna anche, per molte donne, il momento perfetto per cambiare look. Ma quali sono le tendenze capelli per il prossimo autunno-inverno 2017/2018? In questo articolo abbiamo raccolto quindi gli ultimi trend in fatto di colori per capelli, dal biondo sino ai colori più pazzi.

Iniziamo quindi dalle tonalità di biondo perfette per l’inverno. Per le ragazze più giovani ma anche per le donne dai tagli molto corti, il biondo dorato rappresenta sicuramente la tonalità perfetta per la prossima stagione. Tra i trend che non passano mai di moda, invece, anche il biondo platino: dopo i 40 anni e su tagli molto strutturati, questo colore donerà una sferzata di luce e gioventù a chi lo proverà. Perfetto per le carnagioni molto chiare è sicuramente il rosso ramato, tonalità che non passa mai di moda. Chi invece vuole osare con il rosso potrebbe scegliere una tonalità tendente al viola, sicuramente più difficile da portare e dedicato esclusivamente a chi ha un sottotono caldo.

Tra i trend capelli più in voga per l’autunno-inverno 2017/2018 c’è sicuramente il castano, in tutte le sue sfumature. Questo colore – per molti anni considerato noioso – è stato oramai totalmente rivalutato, soprattutto nelle tonalità più calde quali il “caramello” e il “cioccolato”. Continua poi il trend del grey ombrè ma la novità dell’anno è sicuramente il Brondirovanie, a metà tra il brown e il blond. Infine, chi ama osare può ancora provare i colori fluo, magari solo su alcune ciocche.