Tendenze capelli 2017 tagli corti: Kristen Stewart rasata alla premiere di Personal Shopper [FOTO]

Un cambio di look davvero estremo per l’attrice Kristen Stewart, nota per aver interpretato Bella nella saga di Twilight insieme a Robert Pattinson. Ieri infatti è stata protagonista del red carpet di Los Angeles per la presentazione del suo nuovo film, Personal Shopper, e per l’occasione si è presentato con un look molto particolare ma allo stesso tempo di gran moda secondo le tendenze capelli 2017 tagli corti. La nota attrice ha infatti proposto un taglio rasato e biondo che molto ricordava la scelta (obbligata) di look di Charlize Theron per la sua interpretazione in Mad Max.

Anche per Kristen Stewart si è tratta di una questione di copione. Mentre sta presentando infatti Personal Shopper, l’attrice è impegnata nelle riprese del suo prossimo lavoro. Sarà lei infatti la protagonista di Underwater, un nuovo action thriller subacqueo la cui produzione inizierà alla fine del mese. Malgrado il look azzardato la Stewart rimane bellissima e alla moda essendo i tagli corti molto frequenti tra le tendenze capelli 2017.