Tendenze capelli 2017 tagli corti: da Emma a Elodie, ecco le scelte delle star [FOTO]

Sembra proprio che i tagli capelli 2017 must have sia quelli corti; sarà per l’arrivo dei primi caldi oppure per la voglia di cambiamento, ma sono tante le star che sfoggiano in questo periodo un cambio look radicale, rigorosamente in linea con le tendenze capelli 2017. A dare un taglio netto alla propria chioma è stata ad esempio la cantante Emma Marrone che, dopo mesi con una lunga chioma bionda, ha deciso di dare un taglio netto e proporre uno dei tagli corti 2017 più in voga, il bob mosso. Per lei infatti una scelta rock e perfettamente in linea con le tendenze: una chioma corta, sfilacciata che arriva al mento, un sensuale ciuffo sugli occhi e delle onde perfette e comode per l’estate.

Sono appena arrivata al Mondadori Duomo!!! Vi aspetto 🌹🌹🌹 #tuttacolpamia #Milano Un post condiviso da Elodie Di Patrizi Official (@elodiedipatrizi) in data: 17 Feb 2017 alle ore 05:55 PST

Se c’è chi ha deciso di cambiare seguendo le tendenze capelli 2017, c’è anche chi rimane fedele alle proprie scelte e mantiene il proprio taglio. E’ ad esempio Alessandra Amoroso a non voler più abbandonare il proprio taglio corto, un pixie cut alla moda ma estremamente sensuale grazie a quel ciuffo importante che porta sempre laterale.

“Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere”. Io sto allenando i miei 12 muscoli del sorriso! 😊💪🏼❤️ #BuonaSerata #SorridereSempre Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 1 Mar 2017 alle ore 10:30 PST

Esattamente come la giovane Elodie, fresca concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo. Da sempre infatti abbiamo conosciuto la cantante con un pixie cut cortissimo, quasi rasato, ma soprattutto rosa. Ora Elodie è anche alla moda e non intende stravolgere il proprio look.

Foto in copertina: @realbrown / Instagram